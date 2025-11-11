Seyir halindeki dorsesiz TIR alev topuna döndü

Seyir halindeki dorsesiz TIR alev topuna döndü
Yayınlanma:
İstanbul'un Tuzla ilçesinde dorsesiz TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı.

İstanbul Tuzla'da Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde saat 16.10 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Fatih A.(25) yönetimindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz TIR, seyir halindeyken alev aldı.

tuzlada-seyir-halindeki-dorse.jpg

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

istanbul-tuzlada.jpg

OLAYDA YARALANMA VEYA CAN KAYBI OLMADI

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Yangın nedeniyle trafik akışı 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.

TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

