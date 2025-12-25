Sessiz avcı Adıyaman’da ortaya çıktı

Adıyaman’ın Kızılcapınar Köyü yakınlarında sessiz avcı olarak nitelendirilen kukumav kuşu, avıyla birlikte görüntülendi.

Fotoğrafçı Ferit Gölgül tarafından Kızılcapınar Köyü civarında kaydedilen görüntülerde, kukumavın pençesinde bir serçe taşıdığı anlar yer aldı. Sessiz uçuşu ve ani avlanma kabiliyetiyle dikkat çeken bu tür, doğal yaşam içindeki rolünü bir kez daha gösterdi.

Dünyanın birçok yerinde görülen kukumav, küçük yapısına rağmen dikkat çekici özellikleriyle biliniyor. Genellikle taşlık alanlar, tarım arazileri, kırsal yerleşimler ve eski yapıların çevresinde yaşamını sürdüren bu tür, daha çok gece aktif olmasıyla tanınıyor.

KARANLIKTA AVLANABİLİYOR

Büyük gözleri ve gelişmiş işitme yeteneği sayesinde karanlıkta kolaylıkla avlanabilen kukumav; böcekler, küçük kemirgenler ve sürüngenlerle besleniyor. Bu yönüyle tarım alanlarında zararlı popülasyonlarının kontrol altında tutulmasına katkı sağlayarak ekosistemde önemli bir işlev üstleniyor.