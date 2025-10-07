Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahların görüntüleri yayımlandı

Yayınlanma:
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in Şişli’de aracında öldürülmesinin ardından, saldırıda kullanılan silahlar ve teçhizatın bulunduğu anlara ilişkin görüntüler yayımlandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıkları arasında yer alan MHP’li avukat Serdar Öktem, İstanbul’un Şişli ilçesi Gayrettepe bölgesinde aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldü.

Serdar Öktem'e suikast yapılacağı iki ay önce ihbar edilmişSerdar Öktem'e suikast yapılacağı iki ay önce ihbar edilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, bunlardan ikisi 18 yaşından küçük olmak üzere yakalandı.

Serdar Öktem suikastında 6 şüpheli yakalandıSerdar Öktem suikastında 6 şüpheli yakalandı

GİZLENMİŞ ÇANTA İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay sonrası yürütülen operasyon kapsamında, saldırıda kullanılan silahlar ve teçhizatlar ormanlık alanda gizlenmiş çanta içerisinde bulundu. Çantadan iki Kalaşnikof, iki tabanca olmak üzere toplam dört silah ele geçirildi. Ayrıca, saldırganların kullandığı kar maskesi ve eldiven gibi teçhizatlar da çantadan çıktı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

