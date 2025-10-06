Serdar Öktem'e suikast yapılacağı iki ay önce ihbar edilmiş

Serdar Öktem'e suikast yapılacağı iki ay önce ihbar edilmiş
Yayınlanma:
Güncelleme:
Avukat Serdar Öktem'e yönelik, Daltonlar suç örgütü tarafından suikast düzenleneceği ihbarının, yaklaşık iki ay önce yapıldığı ortaya çıktı.

İsmail Saymaz - halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Sinan Ateş suikastının kilit ismi olan Avukat Serdar Öktem, bugün saat 16.00 sularında İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde, uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Öktem hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradıSon dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İKİ AY ÖNCE İHBAR YAPILMIŞ

yeni-proje-5.jpg

Serdar Öktem'e yönelik suikast düzenleneceği ihbarının, yaklaşık iki ay önce yapıldığı ortaya çıktı. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın özel haberine göre söz konusu ihbar, başka bir soruşturmanın şüphelisi tarafından verilen ifade üzerine emniyet müdürlüğüne yapıldığı ortaya çıktı.

"EYLEM GERÇEKLEŞECEK"

25 Ağustos 25'te Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen, "Serdar Öktem can güvenliği" konulu yazıda, "Şube müdürülüğümüzce yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili şube müdürlüğümüzde alınan şüpheli ifadesinde avukat Serdar Öktem isimli şahsa yönelik Daltonlar suç örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim