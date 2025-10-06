Serdar Öktem'e suikast yapılacağı iki ay önce ihbar edilmiş

İsmail Saymaz - halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Sinan Ateş suikastının kilit ismi olan Avukat Serdar Öktem, bugün saat 16.00 sularında İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde, uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Öktem hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İKİ AY ÖNCE İHBAR YAPILMIŞ

Serdar Öktem'e yönelik suikast düzenleneceği ihbarının, yaklaşık iki ay önce yapıldığı ortaya çıktı. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın özel haberine göre söz konusu ihbar, başka bir soruşturmanın şüphelisi tarafından verilen ifade üzerine emniyet müdürlüğüne yapıldığı ortaya çıktı.

"EYLEM GERÇEKLEŞECEK"

25 Ağustos 25'te Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen, "Serdar Öktem can güvenliği" konulu yazıda, "Şube müdürülüğümüzce yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili şube müdürlüğümüzde alınan şüpheli ifadesinde avukat Serdar Öktem isimli şahsa yönelik Daltonlar suç örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.