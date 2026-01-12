Otomobilinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Yayınlanma:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaf Burak Gök'ün (38) otomobili şarampole düştü. Gök'ün cansız bedeni, otomobilde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre şarampole düşen otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

burak-gok.jpg

TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, araçta tabancayla göğsünden vurulan esnaf Burak Gök'ün öldüğü tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Jandarma, Gök'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

