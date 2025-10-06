Sinan Ateş suikastının kilit ismi Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet yapılan suikastın ardından başlattığı soruşturmada Öktem'e saldırıda bulunduğu iddia edilen 17-19 yaş aralığında 5 şüpheliyi yakaladı. İşlemler devam ederken gözaltı sayısı da 6'ya yükseldi.

25 Ağustos'ta Emniyet Müdürlüğü'ne avukat Serdar Öktem'in can güvenliği hakkında ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. Daltonlardan şikayetçi olan Öktem'in ölümü ardından bazı çete mensupları da sosyal medya hesaplarından cinayeti üstlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden ikisinin 18 yaş altında olduğunu açıkladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suikastın ardınan gerçekleşen gözaltılara ilişkin Adalet Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

SALDIRI ARACI ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ: HAKLI ÇIKMAK DEĞİL ADALET İSTİYORUM

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş suikast haberinin ardından sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı. Ayşe Ateş'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastına karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastına ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."