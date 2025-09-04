Semih Yalçın’ın Özgür Özel'i hedef alan sözlerine Murat Emir’den çok sert yanıt!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. “Özgür Özel farkında mısın? Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullanan Yalçın, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor.” sözlerini sarf etti.

“CHP’Yİ SALA BİNDİRİP SANDIĞI MUSALLA TAŞI YAPACAKTIR”

Sözlerinin devamında “Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir.” düsturuna dayaması oldu.” ifadelerini kullanan Yalçın, “Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan “halk”, ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır.” sözlerini sarf etti.

MURAT EMİR’DEN ÇOK SERT YANIT GELDİ!

Semih Yalçın’ın, Özgür Özel hakkında sarf ettiği ifadelere sert sözlerle yanıt veren CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, “Aziz Meclis’te muhalefet görevini terk edip iktidarın değirmenine su taşıdığınızdan olsa gerek; soru sormayı, sorgulamayı unuttuğunuz yazımınızdan ortada. Cenaze metaforlarına sarılmayı çok sevdiğiniz belli. Fakat halk, son seçimlerde kimin nasıl bir muamele göreceğini ilan etti. Siz ise o sonuçlara rağmen, demokrasiye pusu kurmayı tercih ettiniz.” ifadelerini kullandı.

“Size ölümden değil, yaşamın içinden cevap vereceğim: Arkasından el sallanacak olan sizsiniz. Hem de milyonların coşkusundaki büyük keyifle.” sözlerini ileten Emir, “CHP’ye ve Genel Başkanımıza yön verme cüretiniz, haddinizin ötesindedir. Zira bu millet, kimin yol açıcı, kimin yol tıkayıcı olduğunu açıkça görmektedir. Çaresizliğiniz, yön verme çabanızdan damlıyor.” açıklamasında bulundu.

“GİDİYOR GİTMEKTE OLAN”

Yalçın’a, “Aynılar aynı yerde toplanır” diyerek seslenen Emir, “Siz iktidarın gölgesinde hizaya geçmişsiniz. Biz ise, karşınızdayız ve pusularınıza rağmen dimdik ayaktayız. Ve unutmayın: Bizim safımız halkın yanı, sizin safınız sarayın kumpaslar planlanan loş koridorlarıdır. Farkındasınız ve korkuyorsunuz; gidiyor gitmekte olan!” ifadelerini kullandı.

