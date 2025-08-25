MHP'de 'slogan' bilmecesi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarına gönderdiği genelge tartışma konusu oldu. Genelgede, "Malazgirt'te düzenlenecek program, partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. O bakımdan milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında; parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacaktır. Sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yansıtan sloganlar atılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

"KASITLI ÇARPITMA"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise, "Ülkücü sloganlar atılmayacak" haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında, "Ortada kasıtlı bir çarpıtma var. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. E. Semih Yalçın hocamızın teşkilatlarımıza gönderdiği genelgede ‘milliyetçi slogan atılmayacak’ diye bir ifade yoktur. Malazgirt Zaferi’nin ruhuna uygun, siyasetten uzak ve milletimizi birleştiren bir kutlama yapılması gerektiği vurgulanmıştır" dedi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ"

Kılıç, genelgede, "Büyük zaferin hatırasına gölge düşürmeden, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini yüceltecek bir duruşun ortaya konulması istenmiştir" diyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in, Malazgirt’ten günümüze uzanan kutlu yürüyüşte milliyetçilikten, vatan ve millet sevdasından geri adım atması asla söz konusu değildir. Aksine, partimizin varlık sebebi, milli ve manevi değerlerimizi en güçlü şekilde savunmaktır. Kamuoyuna yanlış bilgi vermeyi amaçlayan, maksatlı ve çarpıtma haberlerin hiçbir kıymeti yoktur. Aziz milletimiz bilmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Malazgirt ruhunun, Türk’ün zafer iradesinin ve milli birliğimizin yılmaz savunucusudur. Bilgi kirliliğine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.