Şehir hastanesi inşaatında maaşlarını alamayan işçilerden intihar girişimi!

Diyarbakır'da yapımı devam eden bin yataklı şehir hastanesinde korkunç bir olay yaşandı. 3 aydır maaş alamadıklarını belirten işçiler, hastane inşaatının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İŞÇİLER FİRMA TEMSİLCİLERİNİN İNŞAATA GELMESİNİ İSTEDİ!

Amida Haber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre, işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “toplu intihar edeceğiz” deyince bir anda ortalık karıştı. İnşaata çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İş cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor!

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken işçiler, 3 aydır maaşları ödemeyen taşeron firma temsilcilerinin olay yerine gelmesini talep etti.

SENDİKADAN AÇIKLAMA GELDİ!

DİSK/Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), olaya ilişkin yaptığı açıklamada üyelerinin yanında olduklarını ifade ederek işçilerin haklarının derhâl verilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Üyelerimizin içeride olan maaşları yatırılana kadar eylemlerimiz artarak devam edecektir. Bu bir uyarı eylemidir” ifadelerine yer verildi.