Şehir eşkıyaları gündüz vakti bir kadını acımasızca dövdü
Diyarbakır Bağlar'da kadın kuaförüne giren iki saldırgan sopalarla işletme sahibi kadını acımasızca darbetti.
Polis ekipleri 2 şehir eşkıyasını yakalamak için çalışma başlattı.
DİYARBAKIR'DA ŞEHİR EŞKIYALARI
Geçtiğimiz cumartesi günü (27 Eylül) iki kişi, Bağlar'daki bir kadın kuaförüne ellerinde sopalarla girdi. Saldırganlar dükkanın camlarını kırıp, kadın işletmeciyi sopalarla darbetti. Gündüz vakti meydana gelen olayı gören çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KADINI GÜNDÜZ VAKTİ SOPALARLA DARBETTİLER
Darbedilen kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.
GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI
Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin sopalarla kuaföre geldiği, camlara vurduğu, içeri doğru sopayla hamle yaptıkları, daha sonra iş yeri sahibinin merdivenden düştüğü anlar yer aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
