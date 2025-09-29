Şehir eşkıyaları gündüz vakti bir kadını acımasızca dövdü

Diyarbakır'da şehir eşkıyaları ellerinde bir kadını acımasızca darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların, kadının işletmeciliğini yaptığı kuaförün camlarını da kırdığı görüldü.