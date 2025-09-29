İş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan patenle kaçtı!
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan bir dikim atölyesini kurşun yağmuruna tutan saldırgan, olay yerinden patenle kaçtı.
Polis ekipleri yüzü kapalı saldırganı yakalamak için harekete geçti.
MERSİN'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI
Pazar günü akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN PATENLE KAÇTI
Ekiplerce saldırganı yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kameraları incelendi.
Yapılan incelemede dikim atölyesine kurşun yağdıran sırt çantalı saldırganın yüzünü kıyafetleriyle kapatıp, olay yerinden patenle kaçtığı görüldü.
Kaynak:AA