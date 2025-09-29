İş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan patenle kaçtı!

İş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan patenle kaçtı!
Yayınlanma:
Mersin'deki bir dikim atölyesine silahlı saldırı düzenleyen kimliği belirsiz saldırgan, olay yernden patenle kaçtı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan bir dikim atölyesini kurşun yağmuruna tutan saldırgan, olay yerinden patenle kaçtı.

Polis ekipleri yüzü kapalı saldırganı yakalamak için harekete geçti.

MERSİN'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Pazar günü akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

aa-20250929-39257772-39257771-mersin-is-yerini-kursunlayip-patenle-kacan-zanli-kamerada-frame-at-0m7s.jpg

Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katlettiKöy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti

Esnafa küfür edip araçlara taşla saldırdı!Esnafa küfür edip araçlara taşla saldırdı!

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN PATENLE KAÇTI

Ekiplerce saldırganı yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kameraları incelendi.

aa-20250929-39257772-39257771-mersin-is-yerini-kursunlayip-patenle-kacan-zanli-kamerada-frame-at-0m10s-001.jpg
İş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan patenle kaçtı!

Yapılan incelemede dikim atölyesine kurşun yağdıran sırt çantalı saldırganın yüzünü kıyafetleriyle kapatıp, olay yerinden patenle kaçtığı görüldü.

Kaynak:AA

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Türkiye
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti