Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Kırşehir'in Aşağı Homurlu köyünde, anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, iki kuzenini de yaralayan 37 yaşındaki Ömer Kılıç, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Eylül günü saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Aşağı Homurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç (37), annesi Azime Öz (71) ile babası Nuh Öz'ün (71) yaşadığı eve geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle anne, baba ve oğul arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfaktan bir bıçak alan Ömer Kılıç, anne ve babasına saldırdı. Vücutlarına çok sayıda bıçak darbesi alan Azime ve Nuh Öz çifti, kanlar içerisinde yere yığıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN KUZENLERİNİ DE YARALADI

Anne ve babasını bıçakladıktan sonra evden çıkan Ömer Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak'a da (38) elindeki bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nuh ve Azime Öz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kuzenler Fatih Boran ve Nihal Göztak ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Ömer Kılıç'ı kısa süreli bir takibin ardından suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Kılıç, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZ ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLDİ KUZENLER TABURCU EDİLDİ

Cinayete kurban giden Azime ve Nuh Öz çiftinin cenazeleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Öz çifti, dün Aşağı Homurlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer yandan, saldırıda yaralanan kuzenler Fatih Boran ve Nihal Göztak’ın hastanedeki tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri öğrenildi.

