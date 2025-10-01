Şehir dışından gelen hırsız 2 evi soyup soğana çevirdi

Samsun'un Atakum ilçesine şehir dışından gelen hırsız, daha önce keşif yaptığı evlerden toplamda 70 bin lira değerinde eşya çaldı.

2 eve daha girmeye çalışırken farkedilince kaçan 39 yaşındaki A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

SAMSUN'DA 2 EVDEN 70 BİN LİRALIK EŞYA HIRSIZLIĞI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipelri Atakum'da 13 Eylül'de bir evden 30 bin lira değerinde cep telefonu ile altın küpe, 26 Eylül'de de bir evden 40 bin lira değerinde televizyon ile dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı sonrası harekete geçti.

ŞEHİR DIŞINDAN GELİP KEŞİF YAPMIŞ

Evlere girmeden önce sokak sokak keşif yaptığı tespit edilen şüphelinin 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık' suçlarından aranan A.K. olduğu belirlendi.

Kent dışından gelen A.K.'nin yüzünü göstermemek için güvenlik kameralarına dikkat ettiği tespit edildi.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin ayrıca 15 Eylül ile 30 Eylül'de 2 farklı eve girmeye çalıştığı, bir ev sahibinin fark etmesi ile kaçtığı belirlendi. Şüpheli, kaldığı adrese yapılan operasyonla yakalanırken; bir eve girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken; çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye, bileklik ve muhtelif ev eşyaları için ayrı çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.