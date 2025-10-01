Şehir dışından gelen hırsız 2 evi soyup soğana çevirdi

Şehir dışından gelen hırsız 2 evi soyup soğana çevirdi
Yayınlanma:
Şehir dışından Samsun'a gelen A.K. keşif yaptıktan sonra girdiği 2 evden toplamda 70 bin liralık eşya çaldı. Hırsızlık suçundan aranan şüpheli polislerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesine şehir dışından gelen hırsız, daha önce keşif yaptığı evlerden toplamda 70 bin lira değerinde eşya çaldı.

2 eve daha girmeye çalışırken farkedilince kaçan 39 yaşındaki A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

SAMSUN'DA 2 EVDEN 70 BİN LİRALIK EŞYA HIRSIZLIĞI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipelri Atakum'da 13 Eylül'de bir evden 30 bin lira değerinde cep telefonu ile altın küpe, 26 Eylül'de de bir evden 40 bin lira değerinde televizyon ile dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı sonrası harekete geçti.

yeni-proje-4.jpg

ŞEHİR DIŞINDAN GELİP KEŞİF YAPMIŞ

Evlere girmeden önce sokak sokak keşif yaptığı tespit edilen şüphelinin 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık' suçlarından aranan A.K. olduğu belirlendi.

Kent dışından gelen A.K.'nin yüzünü göstermemek için güvenlik kameralarına dikkat ettiği tespit edildi.

kent-disindan-gelip-kesfe-cikan-hirsiz-941829-279666.jpg

kent-disindan-gelip-kesfe-cikan-hirsiz-941828-279666.jpg

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin ayrıca 15 Eylül ile 30 Eylül'de 2 farklı eve girmeye çalıştığı, bir ev sahibinin fark etmesi ile kaçtığı belirlendi. Şüpheli, kaldığı adrese yapılan operasyonla yakalanırken; bir eve girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken; çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye, bileklik ve muhtelif ev eşyaları için ayrı çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopalarla saldırdılar!
Tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopalarla saldırdılar!
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı
Ankara'da 3 katlı bina birden bire çöktü!
Ankara'da 3 katlı bina birden bire çöktü!