Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

Yayınlanma:
Mersin'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi şehirden kaçmak üzereyken yakalandı. Tanınmamak için şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.

Mersin'de, girdikleri evden ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin tanınmamak için şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki kamera kayıtlarını detaylı olarak inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin, sık sık kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen C.G., M.A. ve K.Y. adlı şüpheliler olduğunu belirledi.

Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandıMersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandı

Mersin'de polislerin aradığı hırsız bakın nereden çıktıMersin'de polislerin aradığı hırsız bakın nereden çıktı

ŞEHİRDEN KAÇMAK ÜZEREYDİLER

Şüpheliler, kaçış güzergahlarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde, ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte şehirden kaçmaya çalışırken bindikleri minibüste gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerinin daha önce de farklı illerde çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

