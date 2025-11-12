Şehidin babasına acı haber böyle verildi: Artık bir şehit babasısın

Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

"OSMAN AMCA ARTIK BİR ŞEHİT BABASISIN"

Askeri yetkililer, Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'ne gelerek 37 yaşındaki şehidin baba ocağında baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran’a acı haberi verdi. Haberin verilmesi sırasında baba Osman Kuran'a, "Osman Amca artık bir şehit babasısın..." sözleri kullanıldı.

Son dakika | MSB: 20 personelimiz şehit düşmüştür

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş, acı haberi alır almaz taziye için eve gelmeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.