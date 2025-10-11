Schengen'de yeni dönem yarın başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi’ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kaydedecek Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) 12 Ekim’den itibaren uygulamaya koyuyor.

Yeni sistemle birlikte pasaportlara artık damga vurulmayacak; seyahat eden kişilerin pasaport bilgileri, giriş-çıkış tarihleri, parmak izi ve yüz görüntüleri elektronik ortamda saklanacak. Bu işlemler yalnızca ilk giriş ve çıkışta yapılacak, sonraki seyahatlerde hızlı kimlik doğrulama yeterli olacak.

KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, sistem ilk 6 ay boyunca kademeli olarak devreye alınacak. Üye ülkeler, bu süreçte hangi sınır kapılarında ve ne zaman uygulamayı başlatacaklarına kendileri karar verecek. Bu sayede sınır görevlileri, ulaştırma sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlaması hedefleniyor.

Geçiş süreci tamamlandığında, EES tüm sınır noktalarında aktif hale gelecek ve pasaport damgalama işlemi tamamen kaldırılacak.

AMAÇ: DÜZENSİZ GİRİŞLERİ ÖNLEMEK

Yeni sistem sayesinde sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler toplanacak, süresi dolan vizeler, belge ve kimlik sahtekarlıkları daha kolay tespit edilecek.

EES’nin temel hedefi, Şengen Bölgesi’ne düzensiz girişlerin önlenmesi ve yasa dışı geçişlerle daha etkin mücadele edilmesi olarak açıklandı.