Sarıyer'de seyir halindeki TIR alev topuna döndü
Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de kağıt yüklü TIR seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince sönüdürülürken, ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki TIR alev topuna döndü.

Lastiklerden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da yangın faciası: Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdiAfyonkarahisar'da yangın faciası: Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

KAĞIT YÜKLÜ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinde saat 15.30 sıralarında çıktı. TIR'ın lastiklerinden çıkan kıvılcım, kağıt yüklü dorseye sıçradı.

istanbul-sariyerde-tir-dorsesi-alev-ale-926805-275292.jpg

Dorseden dumanların yükseldiğini gören TIR şoförü aracını emniyet şeridinde durdurup çekici ile dorseyi ayırdı. Seyir halindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol polisi ekibi sevk edildi.

istanbul-sariyerde-tir-dorsesi-alev-ale-926804-275292.jpg

YOL KAPATILDI

Ekipler tarafından otoyolun İstanbul Havalimanı-Edirne istikametinde iki şeridi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından dorsenin kaldırılmasıyla trafiğe kapatılan şeritler açıldı.

istanbul-sariyerde-tir-dorsesi-alev-ale-926799-275292.jpg

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında küle dönen dorsenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak:DHA

