Sarıyer'de seyir halindeki TIR alev topuna döndü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki TIR alev topuna döndü.

Lastiklerden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

KAĞIT YÜKLÜ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinde saat 15.30 sıralarında çıktı. TIR'ın lastiklerinden çıkan kıvılcım, kağıt yüklü dorseye sıçradı.

Dorseden dumanların yükseldiğini gören TIR şoförü aracını emniyet şeridinde durdurup çekici ile dorseyi ayırdı. Seyir halindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol polisi ekibi sevk edildi.

YOL KAPATILDI

Ekipler tarafından otoyolun İstanbul Havalimanı-Edirne istikametinde iki şeridi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından dorsenin kaldırılmasıyla trafiğe kapatılan şeritler açıldı.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında küle dönen dorsenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.