Afyonkarahisar’da yangın faciası: Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da 4 katlı apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında balkondan düşen Fadik Belen (81) yaşamını yitirdi, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında 3’üncü kattaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Fadik Belen, damadı Ali İhsan Demirdelen ve kızı Emine Demirdelen mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada balkona çıkan Fadik Belen ile Ali İhsan Demirdelen, henüz bilinmeyen nedenle aşağıya düşerek yaralandı. Evden çıkamayan Emine Demirdelen ise dumandan etkilendi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fadik Belen, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan Demirdelen ile Emine Demirdelen’in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

