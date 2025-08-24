Sarıyer'de polisten 'şok' denetim!

Yayınlanma:
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaklarda 'şok' denetim gerçekleştirdi.

Sarıyer’de, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaklarda 'şok' denetim gerçekleştirdi.

50 POLİS EKİBİ KATILDI

'Şok' denetim, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde 21.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, 1 mobil park ekibi, 1 güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 polis ekibi katıldı.

istanbul-sariyerde-polisten-sokaklarda-879008-261096.jpg

İstanbul trafiğinde yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştuİstanbul trafiğinde yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu

32 ARAÇ VE 27 MOTOSİKLET KONTROL EDİLDİ

Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

istanbul-sariyerde-polisten-sokaklarda-879006-261096.jpg

Kaçak balık avına jandarma engeliKaçak balık avına jandarma engeli

istanbul-sariyerde-polisten-sokaklarda-879007-261096.jpg

Kaynak:DHA

