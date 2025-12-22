Bolu'da otomobiller çarpıştı: Ağır yaralı kurtarılamadı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, Ömerler köyü mevkisinde Abant istikametinde seyreden iki otomobil arasında gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 81 BZ 522 ve 81 BH 744 plakalı araçlar burada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçtaki toplam altı kişi yaralandı.

AĞIR YARALI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Can E., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer beş yaralı ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne nakledildi. Hastaneye kaldırılan Murat Can E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TRAFİK GERİ AÇILDI

Kaza nedeniyle bölgedeki karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çarpışan araçların çekiciyle olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından yol trafiğe açılarak ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.