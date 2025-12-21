Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 2’si bebek 7 yaralı

Edirne-Havsa D100 karayolunun Kırklareli kavşağında, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Havsa ilçesinden Edirne’ye gelen H.A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Kırklareli istikametine dönmek isteyen E.G.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

2’Sİ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, E.G. yönetimindeki otomobilde bulunan 2’si bebek, 6 kişiyle, diğer otomobilin sürücüsü H.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafında yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.