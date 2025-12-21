Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 2’si bebek 7 yaralı

Yayınlanma:
Edirne’de iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 2’si bebek, 7 kişi yaralandı.

Edirne-Havsa D100 karayolunun Kırklareli kavşağında, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Havsa ilçesinden Edirne’ye gelen H.A. yönetimindeki otomobil, kavşakta Kırklareli istikametine dönmek isteyen E.G.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

2’Sİ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, E.G. yönetimindeki otomobilde bulunan 2’si bebek, 6 kişiyle, diğer otomobilin sürücüsü H.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

edirnede-otomobiller-carpisti-7-yarali-1073555-318544.jpg

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafında yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Türkiye
Kahreden tesadüf: Ağabeyinin de öldüğü motosikletle geçirdiği kazada can verdi
Kahreden tesadüf: Ağabeyinin de öldüğü motosikletle geçirdiği kazada can verdi
Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!
Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!