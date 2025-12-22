Amasya’da araçlar birbirine girdi: 6 yaralı

Amasya’da araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Yayınlanma:
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada toplam altı kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Güvendik mevkisinde meydana geldi. Ö.M. idaresindeki 05 AZ 021 plakalı otomobil ile O.D. kullandığı 60 AGH 191 plakalı otomobil burada çarpıştı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardaki sürücüler ve diğer dört kişi yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

