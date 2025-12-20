Nevşehir’de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa S.U. yönetimindeki 50 UG 104 plakalı yolcu midibüsü ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 DOT 392 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 11 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

"OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİYDİ"

Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü Mustafa S.U., olay anını şu sözlerle anlattı:

"Kendi yolumda normal seyir halindeyken otomobil bir başka aracı solladı ve aniden karşıma çıktı. Çarpmamak için yolu sıfırladım, kaçmaya çalıştım ama yine de kurtaramadım; otomobil çok süratliydi. Aracın içinde öğrenciler ve sivil vatandaşlar vardı."

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.