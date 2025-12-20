Bakanlıktan 5 ülkeden gelen ürünlere fren

Ticaret Bakanlığı, yerli sanayiyi korumak üzere piyasayı bozan 5 ülkeye karşı damping önlemlerini devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, teneke kutu ve ambalaj sanayisinin hammaddesi olan kalaylı sac ithalatına "damping" vergisi getirildi. Çin'den gelen ürünlerde vergi oranı yüzde 50'yi buluyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre; Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli "kalayla kaplanmış yassı çelik" (teneke) ürünlerinin, Türkiye'ye dampingli (maliyetinin altında) fiyatlarla sokulduğu ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği kesinleşti.

EN YÜKSEK FATURA ÇİN'E: YÜZDE 50 VERGİ

Soruşturma sonucunda, söz konusu ülkelerden yapılan ithalata firmalara göre değişen oranlarda "kesin önlem" (ek vergi) uygulanması kararlaştırıldı.

Ülke ülke uygulanacak damping oranları şöyle şekillendi:

Çin: Listenin zirvesinde yer aldı. Ürünlere yüzde 23,88 ile yüzde 50,08 arasında değişen oranlarda ek yükümlülük getirildi.

Japonya: Yüzde 20,29 ile yüzde 43,37.

Sırbistan: Yüzde 15,43 ile yüzde 36,87.

Güney Kore: Yüzde 12,54 ile yüzde 16,28.

Almanya: Yüzde 5,53 ile yüzde 11,05.

5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Alınan bu kararla birlikte, yurt dışından ucuza getirilip yerli üreticiyi batırma noktasına getiren ithalatın önü kesilmiş oldu. Uygulanan bu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Eğer süre bitiminden önce yeni bir "nihai gözden geçirme" soruşturması açılırsa, o soruşturma bitene kadar vergiler yürürlükte kalmaya devam edecek.