Peş peşe 3 iş yerini soymuşlardı: 1’i çocuk 2 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde bir sabah arka arkaya gerçekleşen hırsızlık girişimlerinin faili oldukları belirlenen biri çocuk iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay, Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan bir sitenin altındaki iş yerlerinde meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

İddia edildiğine göre, 13 Aralık Cuma günü sabah erken saatlerde üç kişilik bir grup, sitenin altındaki üç ayrı iş yerine dakikalar içerisinde sırayla girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kişinin dışarıda gözcülük yaptığı, bir kişinin ise içeri girerek kasadan para ve diğer değerli eşyaları aldığı görüldü.

TOPLAM 37 SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hırsızlıklara karıştıkları tespit edilen 16 yaşındaki M.F. ile 20 yaşındaki Muhammet A. gözaltına alındı. Yapılan sorgulama ve arşiv incelemelerinde, M.F.'nin 28 ayrı hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan, Muhammet A.'nın ise 9 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada

Beylikdüzü’nde dakikalar içinde 3 iş yerini soyan çocuk hırsızlar kamerada

İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Yakalanan iki şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Olaya karıştığı belirlenen ve kimliği tespit edilen üçüncü şüpheli E.G.'yi yakalamak içinse polis çalışmalarını sürdürüyor.