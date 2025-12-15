Beylikdüzü’nde dakikalar içinde 3 iş yerini soyan çocuk hırsızlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde, yaşları küçük olduğu belirtilen 3 şüpheli, sabahın erken saatlerinde bir sitede bulunan 3 farklı iş yerine peş peşe girerek hırsızlık yaptı. Dakikalar içerisinde kasadaki paraları alarak kayıplara karışan çocukların o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 13 Aralık Cuma günü sabah saat 06.00 sıralarında Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 15 civarında olduğu tahmin edilen 3 çocuk, bir sitenin altında faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerini hedef aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde; şüphelilerin organize hareket ettiği, çocuklardan ikisinin dışarıda çevreyi gözetlediği, diğerinin ise iş yerlerine girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü. Şüphelilerin kasadaki paraları ve iddiaya göre bilgisayarları çalarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

"BAHŞİŞ KUTUSUNU BİLE BOŞALTMIŞLAR"

Hırsızların hedefi olan esnaflardan Nusret Yiğitalp, iş yerinin yeni açıldığını belirterek yaşanan mağduriyeti dile getirdi. Gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Yiğitalp, olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Kokoreç dükkanımızı açalı henüz 2 ay oldu. Gece saat 02.30’a kadar açıktık, sonrasında yeğenim dükkanı kapattı. Sabah saat 06.00’ya 10 kala, kapımızı zorlamadan bir şekilde açıp içeri girmişler. Sabah ödemelerini yapmak için o günkü hasılatı kasada bırakmıştık. İçeri giren şüpheliler kasayı açıp tüm parayı almışlar. Hatta bahşiş kutusunda biriken yaklaşık 3 bin lirayı da kutuyu patlatarak çalmışlar. Tüm bu olaylar 1-2 dakika içerisinde gerçekleşmiş. 14-15 yaşlarında 3 çocuk, kasayı tamamen boşaltmış ancak bozuk paralara dokunmamışlar."

