Bolu’da 2 katlı ev alev alev yandı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Beyderesi Köyü Alanbaşı Mahallesi’nde, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ziyafettin Cazoğlu'na ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar, alevleri fark ederek hemen dışarı çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler tarafından yapılan müdahalelerin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Yangın sırasında yaralanan kimse olmazken yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi,.

(DHA)