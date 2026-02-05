Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı davanın ilk duruşmanın yedinci günü bugün görüldü.

Oya Tekin’in avukatından 'Aziz İhsan Aktaş' çıkışı: Neden etkin pişmanlıktan yararlanamayacağını açıkladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonlarında görülen davada mahkeme, sanık savunmaları ile avukatlarının tutukluluğa dair beyanlarını aldıktan sonra ara kararını açıkladı.

ZEYDAN KARALAR DAHİL 9 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 ismin tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Esenyurt Belediyesi Personeli: Ali Fırat Baycan Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi: İbrahim Koçyiğit Rıza Akpolat’ın Şoförü: Mehmet Ataş Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi: Müzeyyen Karakaş İSFALT Muhasebe Müdürü: Oktay Aktaş Esenyurt Belediyesi Çalışanı: Cem Alper Akyüz Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü: Mert Çelik Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Mahkeme, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 4 ismin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

RIZA AKPOLAT DAHİL 4 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen isimler şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

SAVCI 3 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ, DİĞER SANIKLARIN İSE TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEMİŞTİ

Duruşma savcısı bugün görülen duruşmada ara mütalaasını açıklamıştı.

Savcı, mütalaasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar ihale sorumlusu İbrahim Koçyiğit ve İsfalt Musasebe Müdürü Oktay Aktaş'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerini talep etti.

Mütalaada, diğer sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.