Aziz İhsan Aktaş davasında 7. gün: Savcının mütalaası bekleniyor

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı davada ilk duruşmanın yedinci gününe bugün giriliyor.

Duruşmada görevli savcının bugün esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. Mütalaanın ardından, tutuklu sanıkların avukatlarına söz verilecek.

Aziz İhsan Aktaş davasının 6. gününde neler yaşandı?

DURUŞMALARDA SON DURUM

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen davada, dün altıncı duruşma günü tamamlandı. Bu oturumda, dosyada yer alan tüm tutuklu sanıkların savunmaları alınmış oldu.

Altıncı duruşmada, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık savunma yaptı. Böylece davada savunmasını henüz yapmamış tutuklu sanık kalmadı.

Mahkemenin, tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından tutukluluk hallerine ilişkin ara bir değerlendirme yapması bekleniyor.

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş’ın tutuksuz yargılandığı davada, halen 33 sanık tutuklu bulunuyor. İlk altı günde 33 tutuklu sanığın savunması alınırken, davanın ilerleyen celselerinde tutuksuz sanıkların savunmalarına geçileceği ifade ediliyor.