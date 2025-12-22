Kayıp öğretmenden 1 haftadır haber alınamıyor

Kayıp öğretmenden 1 haftadır haber alınamıyor
Yayınlanma:
Eskişehir’de 16 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın bulunması için Kentpark bölgesinde geniş katılımlı arama çalışmaları başlatıldı.

Eskişehir'de bir haftadır kayıp olan 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın bulunması için çok sayıda kurumun katılımıyla yoğun arama çalışmaları yürütülüyor. Arslan, 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

YAKLAŞIK 70 KİŞİLİK EKİP İLE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında AFAD koordinasyonunda, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, AKUT Eskişehir ve MEBAKUP Eskişehir ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik bir ekip görev alıyor. Ekipler, Arslan'ın son görüldüğü bölgelerden biri olan Kentpark'ta su içi ve kıyı aramalarını titizlikle sürdürüyor.

EĞİTİM SENDİKALARI SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Kayıp öğretmenin eşi Fadime Arslan'ın Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı olması nedeniyle eğitim sendikaları da harekete geçti. Eğitim İş, Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen, sosyal medya hesaplarından Tuncay Arslan'ı gören vatandaşların polis ile iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Arslan'ın yakınları ve öğrencileri de onun bulunması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.

Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

Çobanın kesilen başı beş gündür kayıp! Beş kişi de serbest bırakıldıÇobanın kesilen başı beş gündür kayıp! Beş kişi de serbest bırakıldı

ARAMA ÇALIŞMALARINDA TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yetkililer, Tuncay Arslan'ın bulunması için tüm teknik ve fiziki imkanların seferber edildiğini belirtti. Arama kurtarma ekipleri, Kentpark bölgesinde karada ve suda geniş çaplı bir tarama gerçekleştiriyor. Çalışmaların, şahsa ulaşılana kadar aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

