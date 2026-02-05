AKP'li vekil 'bizden memnunlar ki iktidarda tutuyorlar' demişti: Emekliden sert tepki

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "Emeklilerimiz memnun ki bizi 23 yıldır iktidarda tutuyor" açıklamasına, Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş'ten "Emekliler artık o yemi yutmuyor” karşılığı geldi.

Emeklilere yönelik düzenlemeler görüşülürken Meclis'te AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "emekli bizden memnun ki 23 yıldır kesintisiz iktidarda tutuyor" açıklaması tepki çekti. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Hürkardeş, "Bu sözlere gülünür. Emekliler artık o yemi yutmuyor, 'yüzde 200 zam da yapsalar artık bu iktidar gitsin' diyor" dedi.

'MEMNUNLAR Kİ İKTİDARDAYIZ'

Akbaşoğlu, “Emeklimiz için refah seviyesini yükseltmenin, alım gücünü arttırmanın politikalarını ortaya koyuyoruz. Bu konuda yapacağımız iyileştirmeler nedeniyle bazı arkadaşlarımızın paçası tutuşmuş, bizim çalışmalarımızı alaya almaya çalışıyorlar. Emeklilerimiz bizim yaptığımızın karşılığını 23 yıldır bizi kesintisiz iktidarda tutmakla ortaya koydu. Biz, emeklilerimizin yanında olmaya, toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

'EMEKLİLER ARTIK O YEMİ YUTMUYOR'

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, yaptığı açıklamada ifadeye tepki gösterdi. Hürkardeş, Sözcü'ye "Bu sözlere gülünür, emekliler artık o yemi yutmuyor. Seçim öncesi yüzde 200 zam da yapsalar emekliler 'artık bu iktidar gitsin' diyor" dedi.

"KURT YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ"

"Eskilerin güzel bir sözü vardır; kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” diyen Hürkardeş, emekli maaşlarının en az 45-50 bin lira olması gerektiğini söyledi.

“Sadaka mı veriyorlar, emekli maaşı en az 45-50 bin lira olmalı. Bu iktidar kime hizmet ediyor? Sendikamıza AKP’li de MHP’li de geliyor. Herkes ‘Hep oy verdik ama vallahi oyumuzu helal etmiyoruz’ diyor. Emekli artık uyandı, iktidar değişsin istiyor”

PETROL BULDUĞUNUZDA BENZİN 10 LİRAYDI ŞİMDİ 60 LİRA

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da yanıt verdi. Başarır, “Gabar’da petrol bulduğunuzda benzin ve mazot 10 liraydı, şimdi 60 lira oldu. Doğalgaz bulununca 100 liralık fatura 2 bin 500 lira oldu. Sizin petrol falan bulduğunuz yok, milletle kafa buluyorsunuz. Yeter ki emeklinin durumu iyileşsin bizim paçamız falan tutuşmaz. Sen sokağa çık da emekli seni paçandan nasıl yakalıyor gör” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
