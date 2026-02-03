Emekli promosyonlarındaki gizli tehlike ortaya çıktı

Emekliler, her yıl maaş artışlarının ardından bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor.

Ocak ve Şubat aylarında özellikle ön plana çıkan bu kampanyalar, kısa vadede cazip görünüyor. Ancak uzmanlar, promosyonun arkasında gizli mali riskler ve sürpriz yükümlülükler olabileceği konusunda uyarıyor.

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİNDEKİ RİSKLER

Emekli promosyonları, çoğunlukla maaşın bankaya taşınması ve belirli bir süre bankada kalma taahhüdü ile veriliyor. Ancak bazı bankalar, düşük faizli ek ürünler veya zorunlu sigorta gibi uygulamalarla promosyonun gerçek maliyetini yükseltebiliyor.

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı

Uzmanlara göre, bankaların sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar şunlar:

Taahhüt Süresi: Promosyon alındıktan sonra bankada kalmanız gereken süreyi bilmek önem taşıyor. Süre dolmadan başka bankaya geçilirse, alınan promosyonun tamamının geri ödenmesi istenebiliyor.

Ek ürün ve masraflar: Zorunlu kredi kartı, sigorta veya otomatik ödeme talimatları gibi ek ürünler, emeklinin bilinçsizce harcama yapmasına neden olabiliyor.

Gizli komisyon ve ücretler: Bazı bankalar, sözleşmede yer alan %1-2’lik yönetim ücretleri veya işlem komisyonları ile promosyon kazancını düşürebiliyor.

EMEKLİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Finans uzmanları, emeklilere promosyon alırken sadece teklif edilen rakama bakmamalarını, sözleşmenin tüm maddelerini detaylı şekilde okumalarını tavsiye ediyor. Ayrıca:

Farklı bankaları karşılaştırın: Promosyon miktarının yanı sıra, taahhüt süresi ve ek maliyetleri karşılaştırmak uzun vadede kazanç sağlayabilir.

Sözleşme detaylarını kontrol edin: Geri ödeme şartları, zorunlu ürünler ve olası cezai durumlar mutlaka anlaşılmalı.

Ekstra masrafları hesaplayın: Kart aidatı, otomatik ödeme komisyonu ve benzeri ek giderler, alınan promosyonu etkileyebilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Finans uzmanları, özellikle yeni emekli olan kişilere şu uyarılarda bulunuyor:

- Promosyon sadece bir kerelik kazançtır; uzun vadeli mali planlamada ek yükümlülükler yaratabilir.

- Taahhüt süresi boyunca bankadan ayrılmamak veya şartları yerine getirmek, ceza riskini ortadan kaldırır.

- Bankaların sunduğu ek avantajların maliyetini hesaplamak, net kazancı görmek için kritik öneme sahiptir.