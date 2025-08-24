Kaçak balık avına jandarma engeli

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 23 Ağustos’ta Karaahmetli Köyü Kapulukaya Barajı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaptı. Denetimler sırasında A.T. (41) isimli kişinin yaklaşık 250 metre uzunluğundaki ağla balık avladığı tespit edildi.

Ekiplerce şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu, avcılıkta kullanılan ağ ise muhafaza altına alındı.