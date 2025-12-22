Ölümlü kaçak define kazısında 1 kişi tutuklandı

Aydın'da kaçak define kazısı sırasında metan gazından zehirlenerek ölen kişinin, olay sırasında gözcülük yapan ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak define kazısı sırasında meydana gelen ölümlü olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kazı sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Sezer Ayhan ile birlikte olay yerinde bulunan Tarık Yegül, tutuklandı.

KAÇAK KAZIDA ÖLÜM

Olay, Kalfaköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Define aramak için kaçak kazı yapan Tarık Yegül ve Sezer Ayhan (32), yaklaşık 20 metre derinliğinde bir tünel kazdı. Ayhan tünele girerken, Yegül dışarıda gözcülük yapıyordu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Bir süre sonra tünelden ses gelmeyince durumu fark eden Yegül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Jandarma ARAK, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar ve uzun tünelde yapılan zorlu kurtarma çalışmaları sonucunda Sezer Ayhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ifadesi alınan Tarık Yegül ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ORTAĞI TUTUKLANDI

Yegül hakkındaki adli işlemler tamamlandıktan sonra, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakim, Yegül'ün tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Yegül, cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

