Sarıyer’de erkek cesedi bulundu!
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin, Çayırbaşı’nda kaybolduğu öğrenilen 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e ait olduğu tespit edildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Hacıosman’da öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda cesedin, geçtiğimiz gün Çayırbaşı’nda kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e ait olduğu tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Gündüz’ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Gündüz’ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü.

Kaynak:DHA

