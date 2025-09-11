Abdulkadir Selvi'den 2 konuda Özgür Özel itirafı: Tarihin doğru yerinde durdu

Abdulkadir Selvi'den 2 konuda Özgür Özel itirafı: Tarihin doğru yerinde durdu
Yayınlanma:
Abdulkadir Selvi son köşe yazısında CHP Lideri Özür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yürüttüğü mücadele ve İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum karşısında duruşunu takdir ettiğini, Özel'in tarihin doğru noktasında durduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a geçtiğimiz günlerde verdiği kapsamlı röportajda siyaset dünyasını mesajlar verdi. Özel özellikle AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'tek parti sistemine' yönelmek istediğini ve bu yolda önündeki en büyük engelin CHP olduğunu belirtmişti.

"HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRECEK EYLEMLER YAPABİLİRİZ"

Özel, iktidarın CHP üzerindeki baskı politikasını artırması durumunda hayatı durdurma noktasına getirebilecek eylemleri yapabileceğini ifade etmiş ve bu ifadeler iç siyasette geniş yankı uyandırmıştı.

  • Türkiye’de yaşamı durma noktasına getirecek, barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz. Milyonlar değil, on milyonlarca kişiyi bir araya getirme gücümüz var

SELVİ'DEN ÖZEL İTİRAFI: TARİHİN DOĞRU NOKTASINDA DURDU

İktidar kalemlerinin önemli temsilcilerinden Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Özel hakkında itiraf niteliğinde açıklamada bulundu. Selvi, Özel'in FT'ye verdiği röportajı eleştirirken İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması kararının ardından Özel'in duruşunu takdir ettiğini, Özel'in tarihin doğru noktasında konumlandığını ve kendisini başarılı bulduğunu belirtti.

  • Özgür Özel'i başarısız bulanlardan değilim. Tam aksine başarılı buluyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sürecindeki liderliği ve İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in atanması karşısındaki duruşunu takdir ediyorum. İki konuda güçlü bir liderlik yaptı. Tarihin doğru yerinde durdu. Ama bu onun yanlışlarını eleştirmeme engel değil. Özgür Özel, çok iyi bir ivme yakaladığı anda çok ileri bir çıkış yapıyor. Böylece kendi başarısını gölgeliyor. Bir de hakaret ve tehdit dilini çok kullanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

