Saray'ın danışmanı hedef göstermişti: Hasan Can Kaya'dan cevap geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı bir paylaşımla, Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı hedef gösterdi.

Kaya'nın bir seyircisiyle yaşadığı diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, ünlü komedyeni dini değerlerle alay etmekle suçlayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

Atatürk'ü öven eski bakana Erdoğan'ın danışmanı Saral'dan hakaret: "Bu cahil müptezel..."

Yaşananların ardından ünlü komedyenden açıklama geldi. Söz konusu videonun iki yıl öncesine ait olduğunu belirten Kaya, açıklamasında şunları dedi:

"İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim.

Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim."