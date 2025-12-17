Saray koridorlarında fısıldanan sürpriz isim! Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ikiye mi çıkıyor?

Ankara’da kış aylarının gri havasına inat, siyasi kulislerde sıcak saatler yaşanıyor. Meclis koridorları ve diplomatik davetlerde fısıldananlar, iktidar kanadında köklü değişikliklerin kapıda olduğunu işaret ediyor. Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan, bugünkü yazısında Saray koridorlarında konuşulan çarpıcı senaryoları kaleme aldı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İKİ TARİH

Ergan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; iktidar kanadında "kabine-toto" heyecanı yeniden başladı. Beklenen revizyon için iki tarih öne çıkıyor. Bir kesim değişikliğin bütçe görüşmelerinin hemen ardından yapılacağını savunurken, diğer kesim yeni yılı işaret ediyor.

Kulislerde yine "Kabine-toto"

MHP AYARI VE BAKANLIK "DOMİNO"SU

İddialara göre, AKP ile MHP arasında "göbekten bağlılık" söylemine rağmen çözüm süreci başta olmak üzere görüş ayrılıkları sürüyor. Kulislerde, MHP’nin rahatsızlık duyduğu bir bakanın görevden alınacağı, yerine ise kabine içinden "etkili bir başka bakanın" kaydırılacağı konuşuluyor.

Boşalacak olan o "etkili" koltuğa ise sürpriz bir atama bekleniyor: Daha önce aynı bakanlığı yapmış, şu sıralar düz milletvekili olan bir ismin geri döneceği öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISI ARTIYOR MU?

Yazıdaki en dikkat çekici iddia ise Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamıyla ilgili. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısı ikiye çıkarılabilir.

Mevcut yardımcı Cevdet Yılmaz’a eşlik edecek ismin yine kabine içinden seçileceği belirtiliyor. Ergan, bu ismin AKP’liler tarafından “yenilgiye doymayan kişi” şeklinde tarif edildiğini aktardı. Bu tarifin kimi işaret ettiği merak konusu olurken, o ismin mevcut koltuğuna kimin geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

ERDOĞAN SONRASI İÇİN "KAN BAĞI" VURGUSU

Ergan, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına dair senaryolara da değindi. Erdoğan’ın, AKP Genel Başkanlığı’nı oğlu Bilal Erdoğan’a bırakmayı düşündüğü iddialarının yalanlanmadığına dikkat çeken yazar, aile içinde "birinci derece kan bağının" ağır bastığını, ancak "damatlar" formülünün de tamamen unutulmaması gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE KÖTÜ HABER

Ekonomi yönetiminin tavrına dair de bilgi veren Ergan, asgari ücret beklentisi olan milyonlar için üzücü haberi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Daha fazlasını kaldıramayız" dediği belirtilirken, asgari ücretin 26 bin TL’yi geçmesinin beklenmediği ifade edildi.