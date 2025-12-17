BionTech aşısı tartışması! Türk Tabipleri Birliği Başkanı Azap'tan 'aracı şirket' açıklaması

Türkiye’ye Biontech aşısının gelmediğine yönelik iddialar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin farklı isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Biontech aşısının temin sürecine ilişkin iddialara açıklık getirdi. Azap, Biontech’in Almanya ve Türkiye için farklı bir yol izlediğini belirterek, "Doğru, BionTech Almanya ve Türkiye'de satış hakkını Pfizer'a devretmeyerek bizzat kendisi o aşıyı (BNT162b2) temin etti. Uğur Şahin iki anavatanım dediği Almanya ve Türkiye'de aracı firma kullanmayarak kolaylık sağlamak istedi. Lütfen aşılar konusunda kafaları karıştırmayalım!" dedi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Çinli biyoteknoloji firmasını satın alacak

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Türkiye’ye Biontech aşısının geldiğini ve uygulandığını vurguladı. Ceyhan, Türkiye’nin aşıyı diğer ülkelerden farklı bir şekilde temin ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’ye Biontech’in aşısı geldi ve uygulandı. Türkiye ve Almanya aşıyı diğer ülkelerden farklı olarak üretici firma Pfizer’dan değil, geliştiren firma olan Biontech’den aldı. Aralık 2000’de Türkiye 60 milyon doz aşı için anlaşma yaptı."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ'DEN DİKKAT ÇEKEN '630 MİLYON' DOLAR İDDİASI

Tartışmaya siyasi bir boyut kazandıran İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ise aşı ithalat süreçlerine ilişkin sert sorular yöneltti.

Sinovac ve Biontech aşılarının temininde aracı firmalar olup olmadığına dikkat çeken Çömez, "Sağlık Bakanlığı 70 milyon doz Sinovac aşısını bizzat kendisi değil yandaş bir firma aracılığı ile ithal etti ve en az 630 milyon doları birilerinin cebine boca etti. Yeni ortaya çıkan belgeler Biontech aşısının Türkiye’ye ithalatının Pfizer tarafından yapılmadığını ortaya koydu. Peki kaç doz Biontech aşısı ithal edildi ve kim tarafından? Yine mi büyük bir soygun, yine mi yandaş bir aracı? Peki bu kez kaç yüz milyon dolar?" diye konuştu.

SARAY'DAN 'BİONTECH' AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) tarafından yapılan açıklamda da Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’ye ‘BioNTech aşısı gelmediği’ yönünde ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.