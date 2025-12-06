Şara'nın eşi Latife El Durubi'den Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret

Yayınlanma:
Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, İstanbul ziyaretleri kapsamında, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, İstanbul ziyaretleri çerçevesinde, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne konuk oldu. Durubi'ye AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan eşlik etti.

Okulda üç dilde (İngilizce, İspanyolca ve Arapça) hazırlık eğitimi alan öğrencilerle sohbetler yapıldı.

TEKNOLOJİ VE PROJELER HAYRANLIK UYANDIRDI

Latife El Durubi'nin ilgisini çeken bir diğer alan ise teknolojik üretimler oldu. Hayriye Gülbaran Deneyap ve Teknoloji Atölyesi başta olmak üzere fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, kütüphane ve sanat atölyelerinde yürütülen çalışmalar incelendi.

Ziyaret sırasında, Türkiye şampiyonu olarak ülkeyi ABD'de temsil eden FRC robot takımı ile teknoloji alanındaki başarılar sergilendi. Özellikle Türkiye'nin tek kız takımı tarafından tasarlanan ve üretilen "Firuze" isimli elektrikli otomobil projesi, ziyaretin en dikkati çeken projelerinden biri oldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

