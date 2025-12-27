Çöp poşetinde cansız bedeni bulunmuştu! Sümeyye'nin eşinin doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı

25 Aralık akşamı Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, mülk sahibinin boş dairesini kontrol ettiği sırada bir çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun olduğu tespit edildi.

Kaybolan eşini ararken katiliyle konuşmuş! Diyarbakır’daki 'çöp poşetli' cinayette tüyler ürperten detaylar

KAPICI GAZİANTEP’TE YAKALANDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın şüphelisi olarak belirlenen site kapıcısı Siraç Kartal, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kartal’ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, Durgun’un kendisinden çok para istemesi üzerine tartışıp onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kartal, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan akrabası M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİNDE EŞİYLE SARILDIĞI GÖRÜLÜYOR

Soruşturma sürerken Sümeyye Durgun’un hayatını kaybetmeden kısa süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Durgun’un, müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor.