Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Yayınlanma:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın şoförü Hasan Çakıcı (41), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya–Adıyaman kara yolu Doğanşehir Erkenek mevkisinde meydana geldi.

Hasan Çakıcı idaresindeki 31 VK 224 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollünde, şoför Hasan Çakıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakıcı'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

