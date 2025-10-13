Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ilçe merkezine doğru hareket halinde olan 23 yaşındaki Mehmet Şimşek’in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Şimşek yaralandı.

Feci kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı: 1 ölü

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Kazaya tanıklık eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şimşek’e ilk sağlık müdahalesi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken Şimşek daha sonra Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Hastanede tedavi altına Şimşek, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.