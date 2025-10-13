Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda, motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ilçe merkezine doğru hareket halinde olan 23 yaşındaki Mehmet Şimşek’in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Şimşek yaralandı.

Feci kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı: 1 ölüFeci kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı: 1 ölü

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Kazaya tanıklık eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şimşek’e ilk sağlık müdahalesi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken Şimşek daha sonra Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

otomobille-carpisan-motosikletin-surucus-961339-285458.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Hastanede tedavi altına Şimşek, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türkiye
80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor
80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor
Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı
Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı