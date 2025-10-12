Feci kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı: 1 ölü
Yayınlanma:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü! 1 ölü
OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE AYRILDI
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.