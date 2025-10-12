Feci kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı: 1 ölü

Feci kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı: 1 ölü
Yayınlanma:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü! 1 ölüAnkara'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü! 1 ölü

OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE AYRILDI

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Türkiye
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda: Ailesinden açıklama
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda
Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!
Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı