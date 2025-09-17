Şanlıurfa'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zenan Cuda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Haliliye Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 44 AEU 405 plakalı otomobil, kent merkezi istikametinde seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan çocuk için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zenan Cuda, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cuda, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
Şanlıurfa’da yıkım sırasında facia: Yıkılan çatının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa’da yıkım sırasında facia: Yıkılan çatının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Uşak'ta bir anne oğlunu odasında ölü halde buldu
Uşak'ta bir anne oğlunu odasında ölü halde buldu