Şanlıurfa'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Haliliye Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 44 AEU 405 plakalı otomobil, kent merkezi istikametinde seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan çocuk için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zenan Cuda, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cuda, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.