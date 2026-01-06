Şanlıurfa'da asansör faciası: Kabin yerinde olmayınca boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da asansör faciası: Kabin yerinde olmayınca boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen asansör kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 4. katta asansöre binmek isteyen vatandaş, kabinin o sırada katta olmaması nedeniyle metrelerce yükseklikten boşluğa düştü.

Olay, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bulunan 7 katlı bir apartmanda yaşandı. 52 yaşındaki Osman Kaya, binanın 4. katında asansöre binmek için kapıyı açtı. Ancak asansör kabininin katta bulunmaması nedeniyle dengesini kaybeden Kaya, asansör boşluğundan zemine çakıldı.

KOMŞULARIN İHBARI SONUCU EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gürültüyü duyan ve asansör boşluğunda birinin olduğunu fark eden komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, ağır yaralanan Osman Kaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye rekor ceza!Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye rekor ceza!

SORUŞTURMA VE TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kabin yerinde yokken asansör kapısının nasıl açıldığına dair teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Türkiye
Son Dakika | Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası
Son Dakika | Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası
Büyük İskender'in mağarasında tekno parti verdiler! Özel mülk deyip savundu
Büyük İskender'in mağarasında tekno parti verdiler
Papa'yı duyan akın akın gitmeye başladı! Marmara'nın kalbinde turizm patlaması
Papa'yı duyan akın akın gitmeye başladı! Marmara'nın kalbinde turizm patlaması