Şanlıurfa'da asansör faciası: Kabin yerinde olmayınca boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bulunan 7 katlı bir apartmanda yaşandı. 52 yaşındaki Osman Kaya, binanın 4. katında asansöre binmek için kapıyı açtı. Ancak asansör kabininin katta bulunmaması nedeniyle dengesini kaybeden Kaya, asansör boşluğundan zemine çakıldı.

KOMŞULARIN İHBARI SONUCU EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gürültüyü duyan ve asansör boşluğunda birinin olduğunu fark eden komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, ağır yaralanan Osman Kaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA VE TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kabin yerinde yokken asansör kapısının nasıl açıldığına dair teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.