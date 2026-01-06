Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye rekor ceza!

Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'nde yer yer siyahlaşma, kötü koku ve aşırı köpüklenme görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Bakanlık İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin zeytin hasadı dönemine denk gelmesi nedeniyle zeytinyağı ve prina işleme tesislerini incelemeye aldı.

1 MİLYON 337 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

29 Aralık tarihinde yapılan denetimlerde, Mut ilçesindeki bir prina işleme tesisinde facianın boyutu ortaya çıktı. Tesiste "karasu lagünü" olarak bilinen alanda toplanan zeytin atık suyunun, doğrudan Göksu Nehri'ne aktığı suçüstü tespit edildi. Çevre kanununa aykırı hareket eden işletmeye toplam 1 milyon 337 bin TL idari para cezası kesildi.

3 milyonluk ceza caydırmadı: Göksu Nehri'nde turkuaz yerini siyaha bıraktı

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlık, uygulanan idari para cezasının yanı sıra kirliliğe sebebiyet veren işletme sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Ekipler, Göksu Nehri üzerindeki denetimlerin zeytin hasat sezonu boyunca artarak devam edeceğini ve benzer ihlallere karşı "sıfır tolerans" gösterileceğini vurguladı.