Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye rekor ceza!

Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'de Göksu Nehri'ne zeytin atık suyu (karasu) deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan bir işletmeye 1 milyon 337 bin lira ceza uygulandı.

Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'nde yer yer siyahlaşma, kötü koku ve aşırı köpüklenme görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Bakanlık İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin zeytin hasadı dönemine denk gelmesi nedeniyle zeytinyağı ve prina işleme tesislerini incelemeye aldı.

1 MİLYON 337 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

29 Aralık tarihinde yapılan denetimlerde, Mut ilçesindeki bir prina işleme tesisinde facianın boyutu ortaya çıktı. Tesiste "karasu lagünü" olarak bilinen alanda toplanan zeytin atık suyunun, doğrudan Göksu Nehri'ne aktığı suçüstü tespit edildi. Çevre kanununa aykırı hareket eden işletmeye toplam 1 milyon 337 bin TL idari para cezası kesildi.

3 milyonluk ceza caydırmadı: Göksu Nehri'nde turkuaz yerini siyaha bıraktı3 milyonluk ceza caydırmadı: Göksu Nehri'nde turkuaz yerini siyaha bıraktı

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlık, uygulanan idari para cezasının yanı sıra kirliliğe sebebiyet veren işletme sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Ekipler, Göksu Nehri üzerindeki denetimlerin zeytin hasat sezonu boyunca artarak devam edeceğini ve benzer ihlallere karşı "sıfır tolerans" gösterileceğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Türkiye
Büyük İskender'in mağarasında tekno parti verdiler! Özel mülk deyip savundu
Büyük İskender'in mağarasında tekno parti verdiler
Papa'yı duyan akın akın gitmeye başladı! Marmara'nın kalbinde turizm patlaması
Papa'yı duyan akın akın gitmeye başladı! Marmara'nın kalbinde turizm patlaması
Mardin'deki çifte cinayette yeni gelişme: Katil kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış
Mardin'deki çifte cinayette yeni gelişme: Katil kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış