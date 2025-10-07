Samsun'da tiner faciası! 2 işçi hastanelik oldu
Samsun’un Atakum ilçesinde, bir apartmanın su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, Beypınar Mahallesi 1500. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki su deposunu tinerle temizleyen İ.E. (52) ve İ.Y. (44) baygınlık geçirdi.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Zehirlendikleri şüphesiyle ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.
Kaynak:AA