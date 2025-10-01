Mardin’de okul pansiyonunda gıda zehirlenmesi: 67 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde bir okul pansiyonunda kalan öğrencilerde, kahvaltı sonrası rahatsızlanma görülmesi üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle alarm verildi. Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu’nda sabah kahvaltısından sonra bazı öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu fark eden öğretmenler ve idareciler, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

67 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ!

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla 67 öğrenci, Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Okulda korku dolu anlar: Asılsız alarmda 14 öğrenci yaralandı

Yaşanan olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri pansiyonda inceleme başlattı. Kahvaltıda öğrencilere verilen yiyeceklerden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Polis de olayla ilgili soruşturma yürütüyor.