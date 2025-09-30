Okulda korku dolu anlar: Asılsız alarmda 14 öğrenci yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir ortaokulda, bir öğrencinin asılsız yere yangın ziline basması büyük bir paniğe ve izdihama yol açtı. Okuldan çıkmaya çalışan öğrencilerden 14'ü, yaşanan arbedede hafif şekilde yaralandı.

Olay, öğle saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan Hikmet Kozan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin yangın ziline basmasıyla birlikte alarm sistemi devreye girdi. Zilin çalmasıyla birlikte paniğe kapılan öğrenciler, hızla binayı terk etmek için merdivenlere ve çıkış kapılarına yöneldi. Bu sırada yaşanan izdiham ve arbede nedeniyle 14 öğrenci, düşme ve sıkışma sonucu hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Okul yönetiminin ve çevredekilerin ihbarı üzerine okula polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, okulda güvenlik önlemleri alarak olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

